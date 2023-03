Cagliari, minaccia di morte il medico di turno e spacca gli arredi del Serd: 40enne denunciata.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Stampace, al termine di un intervento ordinato dalla centrale operativa di via Nuoro e dei successivi accertamenti, hanno denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale, una quarantenne disoccupata, nota alle forze dell’ordine. La donna si è recata per essere assistita in via Liguria presso il SERD. In grande stato di agitazione, dopo aver rifiutato la distribuzione programmata di metadone, ha interrotto il servizio pubblico per circa 20 minuti, impedendo la fruizione del farmaco ad altri utenti lì presenti. Nella circostanza la donna ha anche proferito minacce di morte all’indirizzo del medico di turno e danneggiato gli arredi dell’ambulatorio. Si è calmata soltanto a seguito dell’ingresso dei militari dell’Arma che hanno proceduto nei suoi confronti.