Cagliari, migliaia di agricoltori strozzati dalle bollette: “Luce e acqua quadruplicate, non arriviamo a Natale”

Strozzati dai ristori mancati, a partire da quelli della siccità del 2017, quasi al limite delle forze dopo le ultime bollette di luce e acqua, “quadruplicate”. Migliaia di agricoltori sardi non sanno se riusciranno a tenere aperte le aziende nel 2023: “Così non arriviamo a Natale”, è quanto hanno detto tanti produttori, presenti alla Fiera per l’incontro organizzato dalla Coldiretti, che ha avviato una class action e si è rivolta a un pool di avvocati per aiutare tutti i produttori di cereali, di carne, di latte e di formaggio: “È uno stillicidio continuo, causato soprattutto dall’assenza di visione d’insieme, dalla mancata conoscenza dei numeri, dall’impossibilità di avere una cabina di regia che si occupi della programmazione di lungo termine. Si tratta di molte migliaia di aziende che a loro volta continuano a dare regolarmente altrettanti migliaia di posti di lavoro ad operai e maestranze agricole. Si tratta di settori da sempre presenti nel panorama dell’agricoltura sarda su cui sono mancati investimenti dedicati. Ortofrutticoltura, cerealicoltura, viticoltura, apicoltura e olivicoltura rappresentano le coltivazioni che concorrono nella produzione lorda vendibile della Sardegna a rappresentare quasi un miliardo del miliardo e mezzo complessivamente prodotto nell’Isola. Proprio per questo non c’è tempo da perdere”, attacca Battista Cualbu, presidente regionale della Coldiretti. All’appello mancano molti milioni, e tantissime domande di aiuto, inoltrate da anni alla Regione, non sono state ancora prese in esame e liquidate.

“Stiamo affrontando il periodo più duro dal secondo dopo guerra: il Covid, gli effetti collaterali della guerra in Ucraina, le bolle speculative sempre più diffuse, regolamenti sull’utilizzo di fitofarmaci sempre più stringenti per le aziende europee rispetto al resto del mondo autorizzato a produrre ed esportare nei nostri Paesi con qualsiasi principio attivo, stanno mettendo a rischio l’esistenza stessa degli agricoltori in Sardegna. Assenza di competitività, costo del gasolio alle stelle, costo dell’Urea triplicato, costo delle materie prime raddoppiato e con lo spettro dell’impossibilità di quantificare i costi attuali e futuri dell’energia elettrica pongono il mondo imprenditoriale sardo di fronte alla scelta di continuare o mollare tutto”. Da qui una serie di richieste alla Regione, partendo dai “40 milioni di euro stanziati per la siccità del 2017″, poi ” le 17163 domande fatte agli rnti agricoli Argea e Laore che asseriscono che sono non ammissibili, non liquidabili e non ricevibili, ma è pensabile che su 22mila domande ci siano errori degli imprenditori per 17milaistanze? Se così fosse, un intervento sulla stessa siccità che paga alcuni comparti completamente ed in modo immediato e boccia tante istanze, è stato costruito bene?”