Cagliari, Michael è fuori pericolo: “Lo schianto in via Cadello? Un colpo di sonno”

È fuori pericolo Michael Konemann, il medico 28enne andato a sbattere violentemente, con la sua Mercedes, contro l’ingresso della farmacia di via Cadello. Era l’una di notte dello scorso 19 aprile: Konemann, medico specializzando al Policlinico di Monserrato, è stato trasportato in gravissime condizioni al Brotzu. Sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato, oggi non rischia più la vita. È lui stesso a dirlo, in esclusiva su Casteddu Online. In tanti hanno sperato che potesse salvarsi: “Sono vivo, per fortuna uscirò dall’ospedale sulle mie gambe. Avevo trascorso la serata al Poetto con un gruppo di amici. Non era nemmeno tardi. Ho avuto un colpo di sonno, quella strada la conosco benissimo visto che vivo lì vicino”, racconta il ventottenne, direttamente dal letto che occupa nel reparto di Chirurgia d’urgenza.

“Voglio ringraziare di cuore tutti i dottori che si sono dati tanto da fare”. Il ventottenne, appena sarà dimesso, tornerà nel polo monserratino a lavorare. Felici, ovviamente, tutti i suoi parenti. La madre, Cristina Garau, non vede l’ora di riabbracciarlo: “In tanti hanno pregato per mio figlio, volevo semplicemente ringraziarli. E, come mi ha detto anche mio figlio, vogliamo lanciare un appello: se siete stanchi, anche poco, evitate sempre di mettervi alla guida”.