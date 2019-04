Cagliari, mercati civici in crisi: “Questo è il risultato della gestione della Cilloccu”

I malumori e le lamentele viaggiano tra le corsie dei mercati civici cagliaritani, in modo particolare a San Benedetto e in via Quirra. Pochi clienti, scale mobili e ascensori guasti o che funzionano a singhiozzo e novità (come l’area food a San Benedetto) rimaste chiuse dentro un cassetto. Sono molti i boxisti arrabbiati. Dopo il reportage del nostro giornale, interviene nel dibattito il centrodestra. Pierluigi Mannino, ex consigliere comunale e portavoce cittadino di Fratelli d’Italia, attacca l’ex assessore comunale alle Attività produttive Marzia Cilloccu: “Tutti questi problemi, sollevati dagli operatori, sono reali e mostrano in modo chiaro come è stato gestito questo importante settore del commercio cagliaritano dal centrosinistra e dall’assessore. I risultati non sono assolutamente buoni, da una persona che arriva dal mondo del commercio mi sarei aspettato una gestione più manageriale”, afferma Mannino.

“Non è stato fatto nulla nemmeno per il piano delle aree, che prevedeva la riorganizzazione degli stalli esterni per i venditori. Non se la passa bene neppure il mercato civico di Sant’Elia, l’unica cosa buona fatta lì è stata abbassare il canone mensile dell’affitto, poi nient’altro. Ho proposto, in commissione Attività produttive, di prevedere la realizzazione di un ristorante, lo spazio c’è. Ma la maggioranza ha fatto finta di non sentire, forse perché l’idea arrivava da un componente dell’opposizione”.