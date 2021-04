Cagliari, “mentre i negazionisti ballano i medici del Ss. Trinità rischiano la vita contro il Covid”

“Chi nega balla e canta in piazza Yenne a Cagliari. Mentre chi rischia la Salute per contrastare il virus al SantissimaTrinità piange e si dispera”. Così su Facebook Fabrizio Marcello, capogruppo Pd attacca la manifestazione di ieri in piazza Yenne, il “No paura day”, coi partecipanti presi per mano noncuranti delle disposizioni anti Covid.

“Da stamattina le ambulanze sono in fila al pronto soccorso, stanno arrivano dal resto della Sardegna, con 180 posti letto occupati, con i sanitari allo stremo. Succede tutto nella stessa città”, aggiunge Marcello. “chi non accetta che al mondo ci siano 147 milioni di contagi con oltre 3 milioni di morti e chi invece rischia la propria salute per combattere il virus e non riesce a capire perché si continua a non seguire le regole. Sono le contraddizioni della nostra società. Non entro in merito al diritto costituzionale della Libertà. Ma qui invece si tratta di un virus che si propaga da persona a persona. È un virus che non si sente, non si vede, ma fa molto male. Ma se ognuno non fa la propria parte, da questa situazione non se ne esce più. Fatevi un esame di coscienza i posti letto sono finiti, ma anche le forze dei Sanitari”. Sulla manifestazione di ieri in piazza Yenne è stata presentata un’interrogazione (prima firmataria la consigliera Mulas) dal centrosinistra all’assessore alla Sicurezza Tack.