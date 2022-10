Cagliari, mega tamponamento sulla 195 Rac: ci sono feriti, estratti dalle lamiere anche bambini

Grave tamponamento sulla 195 Rac, a tre chilometri esatti dall’ingresso a Cagliari. Quattro le automobili coinvolte, i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i passeggeri, tra loro ci sono anche due bambini, fortunatamente illesi. Nessuno degli automobilisti coinvolti si trova in gravi condizioni, ma il traffico nella serata prefestiva è andato totalmente in tilt sin dall’altezza di Elmas. Tante le automobili in coda, con gli agenti della Polstrada impegnati a trovare percorsi alternativi: le macchine, alla fine, sono state fatte passare dalla rampa che riporta alla Ss 554 per raggiungere il viale Elmas. In azione anche quattro ambulanze: i soccorritori, dai primissimi riscontri, non hanno trovato nessun ferito grave.

I disagi al traffico sono stati immensi, il mega tamponamento è avvenuto proprio in una delle ore di punta, poco dopo le 20.