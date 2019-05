Cagliari, mega ruota panoramica da 50 metri al porto sino a Natale

La domanda “formale” è già stata depositata: una ruota panoramica al porto di Cagliari, davanti alla ex stazione marittima. A presentarla, come conferma il presidente Massimo Deiana, la “società Steinhaus Lorella. Sembra essere tornata la ‘moda’ delle ruote panoramiche nei porti, dopo Olbia anche Cagliari. Ho già avviato l’iter con una prima conferenza di servizi istruttoria con Vigili del fuoco, Comune, Soprintendenza, polizia e Guardia costiera. Mancano solo due ultimi pareri, la settimana a prossima realizzeremo il bando”. E, a quel punto, bisognerà attendere un paio di settimane “perché potrebbero arrivare obiezioni o offerte da altre società”, osserva sempre Deiana. Se ciò non accadrà, sarà il tempo per una “conferenza di servizi decisoria”. E le luci e i colori della mega ruota panoramica “alta non più di 50 metri” potrebbero arrivare “intorno a luglio. La concessione dura sei mesi”, quindi, salvo imprevisti, sarà attiva sino a fine 2019.

“Da parte nostra non c’è, sinora, nessun problema legato al progetto arrivato”, afferma Deiana, “la ruota panoramica sarà installata davanti alla ex stazione marittima, tutti i lavori di installazione spettano ovviamente alla società privata”.