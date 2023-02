Cagliari, mega parco urbano in centro storico: “Un percorso verde da viale Merello a piazza Yenne”

Un grande parco urbano che metterà in collegamento piazza Yenne con viale Merello. Capace di mettere in relazione aree verdi importanti del centro storico come quelle di viale Buoncammino, dell’Orto dei Cappuccini, del polo Anfiteatro romano-Orto botanico e il giardino del San Giovanni di Dio. È l’ultima idea del sindaco Paolo Truzzu nel corso della presentazione dei 10 progetto avviati in città col Pon metro (tra i quali la riqualificazione di viale Buoncammino e quelle, in arrivo, di viale Trieste e di via Dante, oltre alla tutela e valorizzazione della spiaggia del Poetto, attraverso la protezione delle dune e la regolamentazione degli accessi).

“L’idea è quella di raggiungere piazza Yenne da viale Merello in pochi minuti”, ha annunciato il primo cittadino, “attraverso un sistema di spazi verdi”. Il percorso partirebbe dall’ex penitenziario (collegato ai giardini pubblici), coinvolgendo, la passeggiata panoramica, le aree verdi dell’Orto dei Cappuccini. Quest’ultime sono collegate all’Anfiteatro romano da un antico collegamento sotterraneo che porta direttamente a viale Sant’Ignazio (zona universitaria). Da qui partirà un percorso che attraverso l’Orto Botanico e i giardini del San Giovanni di Dio e dell’ex ospedale militare arriva alla zona di via Azuni, piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II.