Cagliari, Mc Donald’s lascia piazza Matteotti e apre alla Marina: via ai lavori

I lavori sono partiti. Mc Donald’s abbandonerà la vecchia sede dell’Arst in piazza Matteotti e aprirà un nuovo fast food alla Marina. Precisamente all’angolo tra via Dettori e via Baylle. Qualche mese fa il progetto venne bocciato dall’amministrazione comunale. Ma ora la nota catena multinazionale ci ritenta. Le difficoltà tecniche potrebbero essere state superate dal momento che in via Baylle i lavori sono partiti.

Nel progetto presentato sono previste demolizione e costruzione di tramezzature, controsoffitti, pavimenti, sostituzione di serramenti esterni, tinteggiatura della facciata, realizzazione di impianti idrico sanitario, impianti di condizionamento ed elettrico e infine, l’installazione di insegne di esercizio e gli arredi esterni. Insomma i vecchi locali saranno rivoluzionati.

La decisione degli uffici di via Roma è attesa per il febbraio prossimo. E a questo punto ormai chiaro che chiuderà il fast food di piazza Matteotti.