Cagliari, Mc Donald’s lascia e raddoppia: chiude piazza Matteotti e apre alla Marina e all’aeroporto

Addio dopo oltre un decennio al fast food di piazza Matteotti. Le lungaggini dei lavori e le condizioni delle stabile hanno convinto i gestori di Mc Donald’s a fare i bagagli e ad abbandonare le storica sede all’interno della stazione dell’Arst.

E ora in arrivo ci sono due nuovi fast food della nota catena Usa. Uno è quello dell’aeroporto di Elmas. La trattativa con la direzione commerciale di Sogaer, avviata da tempo, è prossima alla conclusione e l’apertura è prevista per marzo 2020.

Tempi rapidi anche per il nuovo locale previsto alla Marina tra via Dettori e via Baylle a pochi passi da largo Carlo Felice, via Manno e piazza Yenne: Mc Donald’s ha avuto proprio in questi giorni dagli uffici comunali il via libera ai lavori: previsti demolizione e costruzione di tramezzature, controsoffitti, pavimenti e sostituzione di serramenti esterni. In più tinteggiatura della facciata, realizzazione degli impianti, oltre all’installazione di insegne e arredi esterni.