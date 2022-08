Cagliari, mazzata per i boxisti di via Quirra: mercato chiuso 5 giorni perchè ci sono topi

La lettera è arrivata ieri sera e ha colto tutti di sorpresa: il mercato civico di via Quirra a Cagliari chiude per cinque giorni, da domani e sino a venerdì 26 agosto, “per un intervento improcrastinabile ed urgenze di disinfestazione e derattizzazione”. Ci sono i topi al mercato, in parole più semplici. L’ordinanza della chiusura, spedita ai concessionari e a tutti gli operatori del mercato di Is Mirrionis, è firmata dal dirigente delle Attività produttive, Alessandro Cossa: sino a sabato prossimo “sarà consentito l’accesso al mercato al solo personale di vigilanza preposto e al personale della ditta incaricato degli interventi, secondo l’organizzazione del servizio di apertura e chiusura programmato dalla direzione mercati”. Gli uomini della ProService dovranno disinfestare piano terra e primo piano: solo dopo sarà possibile la riapertura della struttura, prevista al momento per sabato ventisette agosto.

Una decisione che fa infuriare gli operatori. Sergio Medas, storico macellaio, spiega che “abbiamo ricevuto la comunicazione ieri sera alle 19:30, senza chissà quale preavviso. Siamo già in una zona discriminata, per noi è l’ennesima pubblicità negativa”. Oltre al fatto che, per cinque giorni, sarà impossibile lavorare e guadagnare. Il caso della chiusura per cinque giorni del mercato di via Quirra sarà portato anche in Consiglio comunale dal gruppo Pd: “Per il mercato di San Benedetto si spenderanno 40 milioni, zero per via Quirra e Pirri. Serve una compensazione per gli operatori, o pagheranno una mensilità in meno o un ristoro per la settimana di chiusura”.

Ha collaborato Ennio Neri