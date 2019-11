Cagliari, maxi stangata per il portiere Olsen: quattro giornate di squalifica dopo la rissa di Lecce. Mano pesante del giudice sportivo: il Cagliari dovrà fare a meno del portierone svedese per ben quattro giornate, in porta toccherà a Rafael in attesa del ritorno di Cragno. Due giornate a Lapadula del Lecce, la condotta dell’estremo difensore rossoblù è stata considerata più grave ma le polemiche continuano. I tifosi rossoblù scatenati sui social continuano a condividere anche l’immagine delle provocazioni dell’attaccante leccese. Olsen dovrebbe saltare dunque le gare di campionato contro Sampdoria, Sassuolo, Lazio e Udinese.