Cagliari, maxi sequestro di ketamina: smantellato laboratorio artigianale, arrestati “Il chimico” e una donna

Importante operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari.

I militari, dopo accurati servizi di controllo, hanno individuato una coppia di italiani, riferimento per l’acquisto di ketamina.

Questo tipo di stupefacente, inodore e insapore, sembra essere sempre più diffuso: oltre agli effetti allucinogeni, rientra tra le “droghe dello stupro”, in quanto fortemente diluibile.

La coppia, che operava tra i quartieri di Is Mirrionis e Sant’Avendrace, aveva trasformato un appartamento in una sorta di centro per la lavorazione e il confezionamento di droghe sintetiche.

I carabinieri si sono quindi presentati presso l’abitazione e, appena visti, una donna di 27 anni, ha tentato di chiudere la porta per non farli entrare, ma con scarsi risultati. All’interno era presente anche un uomo di 33 anni, che nell’ambiente dello spaccio veniva denominato “Il Chimico”, intento a confezionare ketamina per la vendita. Complessivamente sono stati sequestrati 1,3 kg di ketamina e una decina di grammi tra cocaina e marijuana. L’ingente quantitativo, del valore di circa 120mila euro, è uno dei maggiori sequestri mai avvenuti in Sardegna e ha un grande rilievo anche a livello nazionale.