Cagliari, maxi sequestro da 12 milioni di euro: nel mirino sei imprenditori industriali e il valzer dei prestanome

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 8 immobili, quote societarie di 14 imprese, conti correnti, investimenti in fondi presso istituti di credito, 3 complessi aziendali, nonché 8 tra autoveicoli e motoveicoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sino a concorrenza di 12,2 milioni di euro, emesso dal giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di 6 imprenditori e 2 società