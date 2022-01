Cagliari, via al maxi screening per migliaia di studenti: “Abbiamo fatto i salti mortali”

Via anche a Cagliari alla campagna di screening per decine di migliaia di studenti. Tamponi gratuiti e su base volontaria per i giovani, palestre aperte sabato otto gennaio dalle dodici alle diciotto e domenica nove dalle nove alle diciotto in via Piceno, via Koch, via Garavetti e via Fosse Ardeatine. “L’amministrazione ha fornito piena collaborazione alla Asl8, che coordina le operazioni”, spiega il sindaco Paolo Truzzu.

“In due giorni abbiamo fatto i salti mortali per organizzare il tutto al meglio. Chiedo pertanto a tutti pazienza per eventuali imprevisti e partecipazione per garantire la ripresa dell’attività didattica in presenza”.