Cagliari, maxi perdita idrica in piazza delle Arti: “Il Comune non c’entra”

“Il servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari smentisce la notizia circa il mancato intervento sulla perdita idrica nell’area verde tra le vie Borromini e Asquer: la criticità lamentata non proviene dalla rete idrica comunale, come prontamente comunicato ai segnalanti in questa occasione e nelle precedenti. Dopo ogni segnalazione ricevuta, l’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino ha provveduto a verificare il corretto funzionamento dell’impianto idrico comunale non riscontrando perdite e immediatamente ha segnalato la criticità al fornitore idrico cittadino, sollecitando più volte l’intervento”. Così dal Comune: “In data di martedì 14 maggio 2024, durante un sopralluogo congiunto con i tecnici del Servizio, l’impresa appaltatrice del verde cittadino, i tecnici del fornitore idrico e l’amministratore del condominio segnalante, è stata confermata la non responsabilità e la non competenza dell’amministrazione comunale sul disservizio. Per ragioni di sicurezza, l’impresa appaltatrice del verde cittadino ha provveduto a perimetrare il tratto di area verde in cui è localizzata la perdita idrica sino alla risoluzione della criticità”.