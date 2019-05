Cagliari, mastelli “a sorpresa” a San Benedetto: “Le strade saranno uno schifo per la gioia di topi e gabbiani”

I sacchi della spazzatura li butta ancora nei cassonetti superstiti delle poche vie del rione di San Benedetto dove, ancora, il porta a porta non è iniziato. Ma, c’è un ma: in via Lai i mastelli piccoli, lasciati in strada, non sarebbero mai dovuti arrivare. Il Comune e la De Vizia, negli incontri pubblici con i residenti, hanno promesso che sarebbero state utilizzate le isole ecologiche attorno al mercato civico. Ma arriva lo stop: “Da lunedì 27 maggio sarà svolto, per un breve periodo, il porta a porta”. Giovanni Porcu, abitante di via Lai, è arrabbiato: “Così sarà uno schifo, tutti i mastelli saranno attaccati uno dopo l’altro sul marciapiede e ci saranno topi e gabbiani in giro che verranno per cercare di mangiare. Nel mio condominio non si è mai nemmeno parlato di utilizzare i maxi mastelli”, dice Porcu.

“Da sempre ci è stato detto che avremo utilizzato le varie isole ecologiche, questo inoltre è un quartiere dove vivono molti anziani. Non so proprio come fare, ho ricevuto anche io la lettera da parte del Comune e della De Vizia e devo ancora leggerla bene, ma questa novità mi ha davvero colto di sorpresa”.