Cagliari, martedì l’ultimo saluto a Xuanming Guan: le sue ceneri saranno portate in Cina

Sarà celebrata martedì alle 9, con rito buddista, nel cimitero di San Michele, la cerimonia di addio a Xuanming Guan, il cinese quindicenne travolto e ucciso in via Peretti a Cagliari da un’auto, mentre stava andando a scuola. La data è stata fissata dopo che sono terminati tutti gli adempimenti burocratici e legali: nel piazzale esterno del camposanto ci saranno i genitori e parenti stretti di Guan, i suoi compagni di classe e di scuola e i professori dell’Azuni. Subito dopo il rito ci sarà la cremazione: le ceneri del quindicenne saranno portate dalla madre e dal padre a Zhejiang, in Cina, dove era nato prima di arrivare sino in Sardegna con la sua famiglia. L’urna, stando a quanto si apprende, sarà posizionata accanto alle bare di altri componenti della famiglia. Intanto, il dolore dei genitori e dei parenti di Xuanming Guan è ancora fortissimo: un paio di amici italiani, tra i quali c’è i padrone di casa, li stanno aiutando, sin dal giorno della tragedia, a compilare tutte le carte. Non avrebbero mai pensato di dover dire addio al loro figlio più piccolo così, presto, mamma Rao e papà Guan.

Intanto, sono già al lavoro gli avvocati della famiglia del 15enne e dell’investitrice cinquantenne: i genitori di Xuanming Guan si sono rivolti ad una legale, la donna al volante della Fiat ad un’avvocato.