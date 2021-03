Cagliari, Marracini annuncia: “Tra vaccini e cure che funzionano ora il Covid ha i mesi contati”. “Stiamo andando verso la fine del tunnel”: Sergio Marracini a Radio Casteddu: “I vaccini stanno andando avanti comunque, nonostante i problemi legati allo stop che c’è stato. Le fasce d’età interessate dal covid impediscono un sovraccarico delle terapie intensive perché non ci arrivano. Al Santissima Trinità, a oggi, ne abbiamo appena solo una interessata. Stanno arrivando anche nuove dosi di Pfizer”.

Siamo, insomma, in zona arancione con dati da zona bianca: “L’indicatore che misura la probabilità di contagio che può esistere è una probabilità ed è quello che ha fatto scendere in zona arancione la Sardegna, ovvero quello che indica quanta probabilità ha un soggetto ammalato di contagiare un malato sano: è tutta una valutazione probabilistica quella che ci ha fatto cadere, perché tutto il resto è abbondantemente nella norma”.

“Per i vaccini abbiamo avuto un contraccolpo abbastanza serio però stiamo andando avanti, io penso che entro Pasqua dovremmo completare gli over 80 e tutte le altre categorie che abbiamo già iniziato come insegnanti e forze dell’ordine e, quindi, potremmo aggredire, i primi di aprire, anche le altre categorie. Certamente lo stop che c’è stato ha influito”.

Il vaccino, quindi, è, ora come ora, l’unica soluzione per poter uscire da questo tunnel? ”Assolutamente sì. Io ho sempre detto che con il vaccino e la terapia si può convivere con il virus. Noi stiamo dimettendo molti guariti, si è abbassata la fascia d’età a giovani e giovani-adulti perché hanno meno patologie e, oltre a questo, c’è anche la terapia: siamo in una condizione dove mi sento di poter dire che stiamo andando verso la fine del tunnel”.

Una nota positiva che forse potrebbe far rivedere in positivo l’utilizzo degli ospedali, come il Marino: “si vedrà dopo Pasqua”.

Risentite qui l’intervista a Sergio Marracini del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU