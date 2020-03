Cagliari, Maran vicino all’esonero: in pole Stramaccioni e Canzi

La lunga crisi di risultati e gioco (zero vittorie nelle ultime undici partite), le contestazioni sempre più accese dei tifosi ed un clima che si fa sempre più difficile, sarebbero alla base della decisione che il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, sarebbe in procinto di intraprendere. Secondo quanto riporta Sky Sport, i successori dell’allenatore trentino potrebbero essere: Andrea Stramaccioni, già allenatore dell’Inter (squadra di cui Giulini è stato dirigente) e attualmente fresco di rescissione di contratto con la squadra iraniana dell’Esteghlal (contratto rescisso il giorno 8 dicembre 2019 per problemi economici), l’altra soluzione potrebbe essere quella di Max Canzi, quindi tutta interna al Cagliari, attuale allenatore della formazione Primavera che sta disputando un campionato eccezionale. Molti tifosi del Cagliari auspicano la scelta di Bernardo Mereu, esperto allenatore sardo che coronerebbe così, il sogno di una fantastica carriera.