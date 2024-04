Cagliari, manovra folle in via Peretti: un automobilista fa inversione di marcia sulle strisce rialzate

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una manovra azzardata, un salto di corsia bello e buono effettuato sulle strisce pedonali rialzate messe dal Comune di Cagliari, in via Peretti, dopo i tanti incidenti capitati negli ultimi mesi. Uno, addirittura, si è rivelato purtroppo mortale, è quello del 15enne Xuanming Guan. Un uomo al volante di una Peugeot nera ha “tagliato” la strada e fatto inversione passando sopra l’attraversamento pedonale. Nel video realizzato da un altro automobilista si vede la macchina che sbuca nelle corsie opposte mentre sta sopraggiungendo uno scooter e, successivamente, riesce ad affiancarsi ad un camion bianco dei rifiuti che, a sua volta, riduce lo spazio di manovra. Nessun incidente, fortunatamente, ma una manovra da bollino rosso che ha fatto sudare freddo agli altri guidatori presenti in via Peretti, in un orario di grande traffico.