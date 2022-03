Cagliari, malloreddus e vino per rifocillare i camionisti in lotta al porto: il pranzo offerto da Gianmichele Dedoni

Una maxi tavolata all’aperto, con malloreddus e vino nero per annaffiare uno dei piatti simbolo della tradizione sarda. Tutto creato e offerto, in viale La Playa, da Gianmichele Dedoni, titolare di uno dei ristoranti della Marina e che, nonostante la grave crisi, ha deciso di rifocillare i camionisti e i pastori in lotta al porto. Dedoni è arrivato con una parte del suo staff e ha servito i piatti, ancora caldi, ai lavoratori, tra applausi e abbracci: “In questo momento di grave difficoltà per tutti sono vicino ai camionisti e ai pastori sardi, non molliamo”. Si tratta dell’ennesimo gesto di solidarietà, da parte di imprenditori e, prima ancora, semplici cittadini, verso chi da quattro giorni sta battagliando contro il caro del carburante.