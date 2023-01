Cagliari, malato oncologico col farmaco sbagliato: “Allergie violente e devo attendere la visita dall’otorino”

Un farmaco, prescritto, che gli avrebbe portato come reazione una violenta allergia. Silvano Manconi, 79 anni, è stato operato un anno e mezzo fa per un brutto tumore. Seguito al Binaghi e all’Oncologico, si trova anche lui a fare i conti con la sanità disastrata: “Mi hanno dato il Trimbow, ho iniziato a prenderlo con la massima fiducia ma, dopo poco, sono iniziati i guai. Per tre giorni ho dovuto prendere degli antibiotici, dopo essermi rivolto al medico di famiglia”. Manconi ha raggiunto anche il Binaghi: “La dottoressa, però, non c’era, e sono trascorsi altri giorni tra pruriti e allergie molto forti in varie parti del corpo”. Ieri, finalmente, è riuscito a farsi visitare, ma la situazione non è migliorata: “Devo fare una visita obbligatoria dall’otorino, ma i tempi medi di attesa sono di ben dieci giorni. Dovrò ancora penare, inoltre la dottoressa che mi segue mi ha pure detto che l’allergia potrebbe non essere causata dal farmaco, ma prima di iniziare a prenderlo stavo bene”.

È sconfortato, Silvano Manconi: “Per tanti altri giorni dovrò attendere, senza prendere i medicinali che mi aiutano dopo l’operazione per rimuovere il tumore”.