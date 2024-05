Cagliari, malate oncologiche in passerella per la raccolta fondi da destinare a un camper-ambulatorio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Malate oncologiche in passerella per la raccolta fondi da destinare a un camper-ambulatorio mobile per la prevenzione: sfilata di moda solidale dei giovani stilisti emergenti, l’appuntamento è per il primo giugno, dalle ore 19, presso la Manifattura Tabacchi di Viale Regina Margherita, messa gentilmente a disposizione dall’ente Sardegna Ricerche a titolo gratuito. L’iniziativa è del Rotaract Club della Città Metropolitana di Cagliari, Distretto 2080, un’associazione internazionale no-profit, partner del Rotary International, costituita da ragazzi e ragazze dai 18 anni in su.

Essa si occupa di svolgere attività di Service con lo scopo di far crescere i propri Soci sia umanamente che professionalmente, soddisfacendo al contempo le esigenze della comunità locale, nazionale ed internazionale. Ogni anno sociale “per tale motivo portiamo avanti nuovi progetti attraverso l’organizzazione di eventi, conferenze e seminari professionali, attività culturali e raccolte fondi a favore della comunità. È con questo spirito che è stata organizzata la sfilata di moda “Talenti in passerella -Special Edition”, quattro i Club della Città Metropolitana di Cagliari: il Rotaract Club Cagliari, il Rotaract Club Cagliari Golfo degli Angeli, il Rotaract Club Quartu Sant’Elena Margine Rosso e il Rotaract Club Cagliari Est.

L’evento nasce da un progetto storico del Rotaract Club Quartu Sant’Elena Margine Rosso e per questa edizione si svolgerà in interclub insieme agli altri club del Sud Sardegna a sostegno del progetto proposto dal Rotaract Club Cagliari Est con la collaborazione delle associazioni Abbracciamo un Sogno e Summer Mode “Un Camper per la Prevenzione”.

La natura della sfilata è quella di un contest: nove designer sardi emergenti avranno l’opportunità di presentare rispettivamente quattro look e sottoporli ad una giuria di esperti. Il primo premio, attribuito dalla giuria tecnica, prevede l’esposizione della propria collezione presso una delle boutique a Cagliari di “Giò e Laura”. A incorniciare il fashion show verrà offerto un aperitivo di benvenuto e saranno inserite alcune esibizioni artistiche, regalando agli ospiti un’esperienza e uno show a tutto tondo.

Ad indossare i capi saranno pazienti oncologiche, modelle per una sera, trasmettendo un messaggio di forza e speranza al fine di sensibilizzare i presenti sul tema della prevenzione.

L’intero importo ricavato verrà devoluto a sostegno del progetto “Un Camper per la Prevenzione”, Abbracciamo un Sogno. L’associazione nasce dall’idea di Maria Dolores Palmas, infermiera sarda, e Vladimira Desogus, antropologa culturale, che nel 2010 fondano il gruppo con lo scopo di accompagnare i pazienti oncologici durante l’intero percorso di cura, aiutandoli prima nel percorso di accettazione della patologia e aiutandoli ad adattarsi alla nuova situazione. Come si legge nel loro sito web, il gruppo dà la possibilità di condividere il percorso ed è d’aiuto anche ai familiari dei pazienti affinché nessuno si senta solo, distante o abbandonato.

Summer Mode: il progetto nasce nella primavera del 2012 quando la fondatrice del brand, Annalisa Puddu, inizia a realizzare bijoux a sostegno del gruppo oncologico “Abbracciamo un Sogno”. Le iniziative promosse dall’associazione sono finanziate grazie al contributo di Annalisa e Eliana che hanno trasformato un hobby in una vera e propria azienda. La fama del brand è cresciuta, varcando i confini sardi, arrivando ad essere indossato da moltissime persone di spicco come Manuele Mameli, make-up artist sardo, Chiara Biasi, Giorgia Palmas e Chiara Corridori.

Un camper per la prevenzione è il nuovo progetto solidale che punta all’acquisto di un vero e proprio ambulatorio mobile, equipaggiato con apparecchiature di ultimissima generazione per effettuare mammografie ed ecografie. Il camper avrà l’obbiettivo di rendere più accessibili i test di screening a tutte le donne, soprattutto quelle che risiedono distanti dai presidi ospedalieri, in modo facile e gratuito. L’acquisto sarà un passo avanti cruciale per la tutela della salute femminile nella regione.