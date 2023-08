Cagliari, mai più corse in mountain bike sulla Sella del Diavolo: esultano gli ambientalisti

Cagliari, addio alle mountain bike sulla Sella del Diavolo. Esultano gli almbientalisti. “Buone notizie per la Sella del Diavolo e gli aggiornamenti dei piani di gestione delle ZSC che forniscono tutela – finora in parte solo sulla carta – al promontorio cagliaritano di grandissimo valore naturalistico e storico-culturale degradato da attività antropiche decisamente impattanti sui delicati habitat naturali”. Dichiara Stefano Deliperi del Gruppo di Intervento giuridico.

Secondo l’associazione ecologista il Comune di Cagliari ha comunicato di aver finalmente deciso di coinvolgere tutti i soggetti interessati (Regione Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente, Enti Militari titolari del relativo demanio, Corpo forestale e di vigilanza ambientale) entro la prima metà del prossimo settembre per “provvedere all’adozione di un’ordinanza di interdizione al transito delle biciclette da condividere con tutti gli enti interessati, nelle more … della stesura e adozione del ‘piano degli accessi e della mobilità’” che in futuro riguarderà una delle due ZSC (la ZSC Monte Sant’Elia, Cala Mosca e Cala Fighera, nell’altra l’accesso sarà consentito solo a piedi).

“Superate, quindi, le precedenti perplessità, si sta per giungere al provvedimento di inibizione del transito ciclistico”, aggiunge Deliperi, “oltre alla previsione di realizzazione di adeguata cartellonistica illustrativa e alla razionalizzazione della sentieristica, con il coinvolgimento della Regione autonoma della Sardegna – Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché dell’Agenzia Forestas (sarebbero disponibili 80 mila euro in proposito).

Si ricorda che recentemente il Comune di Cagliari ha giustamente emanato un’ordinanza sindacale cui vengono previste sanzioni (da 25 a 500 euro) per la violazione del divieto di transito e sosta sulle dune del Poetto, in applicazione dell’ordinanza balneare regionale 2023: sul piano giuridico è la medesima situazione relativa alle ZSC della Sella del Diavolo dove provvedimenti regionali (i decreti che approvano i piani di gestione delle ZSC) prevedono divieti di accesso alle mountain bike.

Si tratta di casi analoghi e non si può che avere il medesimo comportamento, buon senso e correttezza istituzionale da parte di un’Amministrazione comunale candidatasi per la seconda volta a Capitale europea del Verde. Il GrIG esprime soddisfazione per l’annuncio comunale, in attesa della sua prossima formalizzazione”.