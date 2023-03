Cagliari, lutto nel team di Luna Rossa: è morta a 53 anni l’amministratrice Sabina Giordi

Lacrime nel team di Luna Rossa ormeggiato al porto di Cagliari, in quel molo Ichnusa diventato il vero e proprio hub centrale dell’imbarcazione di Prada. A 53 anni è morta Sabina Giordi. Nata a San Vito, residente ad Elmas, per nove anni è stata una delle amministratrici del gruppo sportivo firmato Prada e Pirelli. Ha seguito passo dopo passo la costruzione dell’ultima Luna Rossa, quella che presto dovrà contendersi i titoli principali in acqua, e si divideva tra il suo ufficio con la vista sul golfo cagliaritano e le acque internazionali. Era stata anche in Nuova Zelanda per seguire la squadra capitanata da Max Sirena. Grandissimo il cordoglio in tutta Cagliari, su Fb c’è il post di cordoglio del team: “Ciao Sabina. Il tuo sorriso sarà sempre con noi”.

Molto addolorato il marito, Cristian Franco Zedda, che è rimasto accanto alla moglie sino all’ultimo. Il suo cuore si è fermato qualche ora fa all’Oncologico di Cagliari. Domenica 12 marzo, alle dodici, il funerale ad Elmas.