Cagliari, lutto nel mondo delle discoteche e dei club: è morto Fabrizio “Bizz” Floris

Il mondo della notte, delle disco e dei club di Cagliari piange la scomparsa di uno dei dj e producer di musica techno e house più famosi, almeno, dell’ultimo ventennio: è morto a 44 anni Fabrizio Floris. Col fratello Matteo aveva creato un duo fortissimo e impareggiabile di deejays. Erano per tutti “Mr Bizz”, questo il nome che si erano scelti e chd campeggiava su decine di inviti a serate musicali, non solo nel sud della Sardegna. Le foto e gli audio delle tante creazioni musicali si trovano facilmente anche nel loro canale YouTube e tra le esibizioni all’aperto piu famose c’è quella del 2020, a Pula, quando suonarono a pelo d’acqua nella affascinante laguna. Qualche mese fa un ictus improvviso colpisce Fabrizio: la situazione è poi peggiorata e se l’è portato via, in poco tempo, un male incurabile.

“Al mio amato fratello, maestro di musica, il mio migliore amico. Il mio amore per te non è quantificabile, va oltre lo spazio e il tempo.

Grazie grazie grazie”, questo il ricordo, su Facebook del fratello e “socio musicale” Matteo. Sono già tantissimi i messaggi sui social dove si mischiano condoglianze e ricordi: “Ciao Fabrizio. Non avrei mai immaginato di doverti dire addio. Non è possibile tornare indietro per poter rivedere il tuo bellissimo sorriso e per dirti quanto ti ho voluto bene. Un dolore immenso per chi ti ha amato”, così l’assessora comunale uscente dei Lavori Pubblici, Gabriella Deidda.