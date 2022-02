Cagliari, lutto nel mondo della cultura: è morto a 57 anni il tenore Gianluca Floris

Lutto nel mondo della cultura a Cagliari, se n’è andato a cinquantasette anni il tenore ed ex presidente del Conservatorio di Musica, Gianluca Floris. Tenore professionista, regista teatrale e quotare di tante sceneggiature, a partire dal 2004 aveva rivestito per qualche anno anche il ruolo di presidente del Conservatorio di musica di Cagliari. Lascia la moglie, Stefania. La notizia della sua scomparsa, oltre che tra i suoi più cari amici, è stata data anche dall’associazione Ariacs e da AssoLirica, l’associazione nazionale degli artisti della lirica, realtà della quale Floris era presidente: “Gianluca, il nostro presidente, non c’è più. Che la terra sia lieve per un uomo gentile, colto, grande professionista, innamorato del suo lavoro, della musica, della cultura, della bellezza. Ciao Gianluca”.

Già numerosi i messaggi di cordoglio spediti dai tanti amici, colleghi e conoscenti di Gianluca Floris alla famiglia.