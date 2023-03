Cagliari, lutto a Is Mirrionis: addio a Mariolino Porceddu

Is Mirrionis piange Mario Porceddu. Classe 1948, volto storico del circolo De Amicis e dirigente della squadra sportiva dello stesso circolo di via Malfidano era conosciutissimo nel rione popolare cittadino. “Porcellino” lo chiamavano gli amici. Fatale un malore. “Sapere che non sarai più lì mi fa rabbia e dolore”, scrive Gabriella Deidda, assessore comunale ai Lavori pubblici, “il mio e nostro Mariolino. Un amico buono, generoso e altruista. Riposa in pace”. “Sono troppo dispiaciuto”, commenta l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, “un amico vero, persona per bene”.