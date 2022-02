Cagliari, lunedì protesta degli studenti contro il nuovo esame di Stato

Eureka – Rete degli Studenti Medi Cagliari lunedì 7 febbraio alle ore 9:30 farà partire un sit-in in piazza Garibaldi contro le attuali modalità dell’esame di Stato. L’appuntamento è in piazza Garibaldi alle 9:30 per un sit-in.

“Manifesteremo per schierarci contro le ultime decisioni del Ministro Bianchi sull’Esame di Maturità. L’aggiunta degli scritti all’interno dell’Esame di Stato è la prova evidente che siamo nelle mani di una classe dirigente che non ascolta gli studenti e le studentesse non li tutela”, afferma Asia Piras, coordinatrice di Eureka – Rete degli Studenti Medi Cagliari), “con questo decreto lo Stato non riconosce le gravi deficienze dell’istituzione scolastica, dovute a tre anni di pandemia. Da anni”, aggiunge, “la struttura dell’Esame di Stato continua a cambiare, il che non fa altro che aggiungere maggiore instabilità nelle vite degli studenti e delle studentesse al termine del loro percorso scolastico. Chiediamo che si tenga conto delle difficoltà avute durante la pandemia e che si riesca a stabilire un Esame di Stato consono alla qualità della vita esperita negli ultimi anni”.