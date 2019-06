Cagliari, l’ultimo saluto tra le lacrime a Bruno De Silvestri: “Sarai sempre con noi, i vigili del fuoco”. Uno dei tanti commossi messaggi al funerale a San Michele del vigile del fuoco, campione italiano di apnea: oggi l’addio a Bruno De Silvestri, morto nella fattale immersione di tre giorni fa a Porto Corallo. I vigili del fuoco portano in spalla la bara del loro grande amico. Una folla immensa di amici, conoscenti, non solo tantissimi sub come lui e tanti volontari in divisa. Ma una piccola parte di Cagliari che lo amava davvero, lo conosceva, lo stimava, lo apprezzava sia come campione che come uomo. Bruno De Silvestri resterà indimenticabile e oggi centinaia di persone hanno preso parte all’ultimo addio nella cappella del cimitero di San Michele.