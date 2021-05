Cagliari, l’ultimo brindisi del pub Nuragico: “Non riapriamo, perdite del 70 per cento e solo spiccioli dallo Stato”

Aperto nel 2011, chiuso da novembre 2020 e, da qualche giorno, in vendita. Il Nuragico di via Ticca a Cagliari non sforna più pizze e piatti, le spillatrici sono ferme. Un altro locale food che chiude, stroncato dalla crisi: “E non è certo colpa nostra, ma del Covid. In un anno abbiamo lavorato solo tre mesi, ma per modo di dire visto che siamo un pub”, spiega la titolare, Barbara Masala. Lì, in quei cinquecento metri quadri, migliaia di cagliaritani hanno trascorso serate all’insegna del buon cibo, della musica e anche della cultura. Ora, regna il silenzio. “Non è semplice ritrovare gli stimoli, arrivati a un certo punto è tutto un apri e chiudi continuo, non c’è più l’entusiasmo”. E i lavoratori? “Qualcuno non ha lavoro, qualcun altro è riuscito a farsi assumere da altre parti. Ne ho ancora due a carico”, osserva la ristoratrice.

“Ci sono mancati i soldi, abbiamo preferito tenere abbassata la serranda. Nel 2020 ho avuto un crollo degli incassi del settanta per cento e dal Governo mi sono arrivati solo spiccioli, una cifra che non mi è servita a evitare la chiusura. Ora il locale è messo in vendita”.