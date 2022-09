Cagliari, Luca Corbellotti nuovo comandante provinciale dei carabinieri: “La Sardegna è il paradiso dell’Italia”

Cambio della guardia alla guida dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Il nuovo comandante è il generale Luca Corbellotti, 52 anni. Cesario Totaro, invece, passa al reggimento Milano. Corbellotti è originario del Piemonte e, per lui, si tratta di un ritorno in Sardegna. Dal 2016 al 2019 ha guidato tutto il comando provinciale di Sassari. Oggi la presentazione ufficiale alla stampa, con Corbellotti che si è detto entusiasta e felice di essere tornato in Sardegna: “La considero il paradiso di tutta l’Italia”. Prima di sbarcare, per la seconda volta, in Sardegna, il generale ha ricoperto il ruolo di capo di Stato maggiore della Legione a Napoli.