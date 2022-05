Cagliari, l’sos: “Mio padre è scomparso dal Brotzu, aiutatemi a trovarlo”

Di Paolo Rapeanu



apertura

L’appello arriva da Federico Sanna. Suo padre Giorgio, 65 anni, è sparito nel nulla: “È stato operato in Neurochirurgia quattro giorni fa, da ieri non abbiamo sue notizie. Non è stato ritrovato nella sua stanza di degenza”. CONDIVIDIAMO TUTTI per AIUTARE!!