Cagliari, l’sos di Raffaella: “Mi hanno rubato la Smart, dentro c’erano seggiolino e passeggino di mia figlia”

Ha terminato il suo turno di lavoro, è uscita nel piazzale esterno con, tra le mani, la chiave della sua Smart ma, una volta arrivata al parcheggio, ha trovato lo stallo vuoto. Raffaella Felleca, impiegata trentanovenne di Cagliari, è disperata: “La mia smart nera, targata ER154JR, è sparita dallo spiazzo esterno a Sa Illetta. Dentro c’era il seggiolino e il passeggino di mia figlia, uno zaino, un ombrello, le chiavi di casa e i documenti della macchina. Qualche mio collega ha detto di aver visto gironzolare due uomini, uno anziano e uno giovane, proprio poco prima che la mia auto sparisse nel nulla”, dice la donna, che ha già presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri. “La Smart l’ho pagata 6500 euro”, non certo noccioline. E, oltre al furto in sè, c’è anche la rabbia per dover trovare un altro metodo per raggiungere il posto di lavoro.

“Sarò costretta a prendere un’auto a noleggio, per me stare senza macchina è proprio impossibile. Lancio un appello: chiunque l’abbia vista mi chiami in qualunque momento al +393409249559”.