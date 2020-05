Cagliari, l’sos di Mariastella: “Aiutatemi a trovare il corriere che mi ha soccorso di notte nel brutto incidente sulla 554”

Mi chiamo Mariastella Salis ,ho bisogno del vostro aiuto. Sto cercando la persona che mercoledì 20/05 mattina verso le 4:40 mi ha soccorso dopo che ha avuto un incidente sulla 554 all’altezza dell’Holiday Inn. L’auto è una Fiat Punto di colore azzurro. Il soccorritore dovrebbe essere un uomo sulla cinquantina, forse un corriere o autista di corriere, non ho capito bene. Purtroppo non ricordo nulla dell’incidente e l’aiuto di questa persona sarebbe preziosissimo per capire la dinamica dell’accaduto. Potreste aiutarmi a condividere, per favore?