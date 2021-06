Cagliari, l’sos di Maria Rosa: “Cellulare perso, dentro ci sono le foto di mio papà e mia nonna”

Un cellulare smarrito, un Samsung S8 con cover rosa, con dentro delle foto molto preziose da un punto di vista affettivo. Ad averlo smarrito è Maria Rosa Orrù, cagliaritana di ventisette anni. Da due giorni non riesce a darsi pace: “Sabato pomeriggio ho visto per l’ultima volta il cellulare alle 14:30 circa, mi trovavo in un ristorante di via Sonnino. Poi sono andata alla Città Mercato di Santa Gilla, in viale Monastir e in un supermercato. A quel punto mi sono resa conto che non ce l’avevo più. L’ho cercato ovunque, sono andata nuovamente nei posti che ho visitato, ma nessuno ha trovato niente. Il telefono è rimasto acceso sino alle 17:00 di domenica 13 giugno e poi probabilmente si è spento perché scarico, quindi sicuramente nessuno fino ad allora lo aveva ancora trovato, aveva solo la vibrazione e nonostante le mie innumerevoli chiamate nessuna risposta”.

“Nella galleria interna ci sono le foto ricordo di mio papà e mia nonna, morti entrambi, e anche di mio figlio, quando era neonato. Sono disposta ad offrire una lauta ricompensa, se qualcuno l’ha trovato mi contatti ai seguenti numeri: +393519523976 oppure +393284549058”.