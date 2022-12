Cagliari, l’sos dei poliziotti: “Pattugliamo a piedi senza poterci sedere o andare in bagno”

Girano a piedi nei rioni del centro storico per ore, dopo aver lasciato le auto ai margini dei quartieri, per pattugliare contro la malamovida. Ma gli agenti della polizia incaricati di tenere a bada eventuali scalmanati notturni e presidiare il territorio stanno lavorando con difficoltà. A denunciare il fatto, con una lettera spedita al questore di Cagliari Paolo Rossi, è il sindacato Sap: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni circa le modalità del servizio di ordine pubblico della movida, che si articola con un ‘pattuglione’ appiedato che circola nelle strade del centro senza sosta evidenziato da continue salite e discese, esponendo gli operatori ad estenuanti camminate”. Tra vicoli e viuzze i chilometri macinati, durante i turni, sono tanti, insomma.

“Non entriamo nel merito del servizio perché non ci compete”, si legge nella missiva firmata dal segretario provinciale Luca Agati. “Ci pare assurdo che decine di poliziotti debbano svolgere collettivamente un servizio a piedi senza poter avere momenti di sosta o recupero”. Da qui la richiesta di una “maggiore attenzione al benessere del personale, predisponendo un punto dove possa sedersi, recuperare le forze evitando uno sperpero di energie immotivato dalla stessa tipologia di servizio”. Nella lettera si chiarisce, anche, che “al personale in divisa risulta impossibile sedersi in un locale e anche spesso utilizzare i servizi igienici laddove ci sia la presenza numerosa di clienti”. Gli agenti restano in attesa di una risposta”urgente” da parte del questore, soprattutto visto i giorni caldissimi del Natale, con molte persone che affollano le strade della movida cagliaritana.