Cagliari, l’odissea di un malato: “Ho l’epatite B e per una settimana sono rimasto senza cure”

Un farmaco che, all’improvviso, non è riuscito più a trovare “nè alla Assl di Quartu nè in varie farmacie di Cagliari così come di Quartucciu”. Virgilio P., 55 anni, scopre di avere “l’epatite B nel 2013”. E, da quel momento, inizia a tenere sotto controllo la patologia: “Devo prendere l’Entecavir, un farmaco che costa trecento euro a scatola, dentro ci sono trenta pastiglie. Grazie a Dio ho l’esenzione, quindi non devo scucire nemmeno un centesimo”. Meglio, non doveva: “Otto giorni fa mi sono recato all’Assl di Quartu per prendere la nuova dose, mi è stato detto che non la fornivano più e che avrei dovuto rivolgermi al mio medico di famiglia, portandogli il programma terapeutico”. Un po’ sorpreso – l’ultima volta che si era recato nell’ambulatorio è stato “a luglio, e avevo avuto il medicinale senza problemi”, il cinquantacinquenne è andato dal suo dottore: “Mi ha fatto la ricetta rosa e, senza pensare che l’incubo fosse solo all’inizio, sono andato in una farmacia”. Ma, al suo arrivo, l’amara sorpresa: “Mi è stato detto che le scorte erano finite. Ho girato per ore in molte farmacie, da Cagliari sino a Quartucciu, ma nessuno aveva l’Entecavir. Una farmacista mi ha detto che, comunque, avrei dovuto pagare ben ottanta euro. Ma a quel punto che senso ha avere l’esenzione? Per me dovrebbe essere, appunto, gratis”. Virgilio P., a quel punto, ha fatto una telefonata al suo epatologo: “Gli ho spiegato la situazione e lui, grazie a delle conoscenze, è riuscito a farsi dare una scatola”.