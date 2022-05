Cagliari, l’odissea di due fratelli: “Disabili e malati, viviamo in una casa con muffa e finestre crollate”

Una casa, nemmeno troppo grande, al civico 28 di via dei Musicisti, nel cuore del rione popolare cagliaritano di Sant’Elia. Lì dentro, tra “infiltrazioni continue dal tetto, tantissima muffa e muri fatiscenti” vive, da anni, una coppia di fratelli. Un 40enne, “disabile grave”, e un 49enne, “con l’asma e disoccupato”, sono alle prese, oltre che con i problemi di salute, anche con quelli, di tipo strutturale, dell’abitazione. A raccontare i mille disagi che stanno vivendo è uno dei loro fratelli, Dario Saddi: “Stefano è un disabile grave, Pasquale soffre di asma cronica e deve badare 24 ore su 24 al fratello. Non ha un lavoro e la casa popolare è il loro unico tetto”. Che però sta crollando, pian piano, a pezzi: “Qualche giorno fa si è addirittura staccata una finestra. Sono riuscito a farli spostare in un’altra camera della casa, dove c’è il letto nel quale dormivano i nostri genitori. Ma anche lì c’è davvero tanta muffa”. Dario, da anni, sta aiutando i suoi fratelli: “Ci siamo rivolti al Comune, visto che è una casa popolare e l’affitto è pagato regolarmente”.

“Da 4 anni, però, non si è mai visto un operaio. I miei fratelli sono fragili e hanno bisogno di essere tutelati. Ho fatto l’ennesima telefonata agli uffici comunali, ci hanno promesso che presto interverranno e faranno i lavori. Me lo auguro, vivere in quella casa è già un’impresa per una persona in salute, figurarsi per una coppia di malati”.