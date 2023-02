Cagliari, lo sfregio del multipiano sbarrato da 16 anni: 400 posti vuoti e circondati da macerie

Chiuso da sedici anni, con una gara per i lavori tutta da rifare e, da poco, circondato da scarti di lavorazione e rifiuti. Il parcheggio multipiano di via Caprera a Cagliari, già ceduto da tempo dalla Regione al Comune, è uno degli emblemi di come, nel capoluogo sardo, non si riesca a risolvere problemi che, agli occhi dei cittadini, sono tutt’altro che difficili. I piani della struttura sono vuoti, quattrocento stalli che aiuterebbero commercianti e residenti ad essere più felici di lavorare o vivere nella zona di Stampace sono off limits. Il Comune sta predisponendo la nuova gara, poi tra tempi di aggiudicazione ed affidamento è meglio non guardare il calendario per non farsi illusioni. E, dopo la minaccia degli abitanti di rivolgersi alla Procura per cercare di sbloccare la situazione, dopo i topi e spazzatura varia arrivano anche discariche recintate. A segnalarlo alla nostra redazione è uno dei tanti lavoratori degli uffici che affacciano sul multipiano abbandonato.

“Oltre al danno la beffa. Un parcheggio chiuso nonostante la penuria di posti auto in centro utilizzato come discarica di macerie, infissi, water, tubazioni e quant’altro. Un grande spettacolo visibile dalle finestre degli uffici e appartamenti che si affacciano sulla struttura”, scrive il nostro lettore. E, tra cemento scrostato sul tetto e tracce ben visibili di umidità sulle pareti, il parcheggio sbarrato da oltre tre lustri sembra iniziare a mostrare i primi, gravi segni del tempo che passa senza uno straccio di manutenzione.