Cagliari, lo schianto tra due Mercedes nella “solita” curva maledetta della Sulcitana: un uomo in codice rosso. Mentre non si placano le polemiche sulla pericolosità della strada, dopo lo strano scontro tra due Mercedes che ha visto protagonisti un 71enne e un 58 enne, che è ricoverato in gravissime condizioni. L’immagine descrive come l’impatto sia stato fortissimo, e come la viabilità in quell’arteria sia ancora fortemente a rischio aspettando la nuova statale. Una Mercedes classe A (quella grigia) guidata da un 71enne cagliaritano, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una Mercedes (nera) condotta da un 58enne di Cagliari. Mentre il conducente della Mercedes è stato soccorso sul posto, il conducente della Classe A è stato portato via da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con un codice rosso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica del sinistro: sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.