Cagliari, lo scempio al Poetto dopo una giornata di mare: la spiaggia è un immondezzaio

Lo scempio al Poetto dopo una giornata al mare. Il video inviato dalla nostra lettrice Maria Grazia Ticca arriva dritto più di mille parole: sono le otto di sera, in spiaggia non c’è più quasi nessuno, se non le tracce del passaggio di incivili. Bottiglie di plastica, cartacce, lattine, ombrelloni, asciugamani abbandonati: c’è di tutto.

“Non si può giustificare un comportamento simile riducendolo al fatto che gli autori di questo gesto siano “solo ragazzi”- afferma indignata Maria Grazia- I miei genitori mi hanno sempre insegnato a rispettare l’ambiente e a rispettare il prossimo. Quindi non trovo che l’età sia una scusante valida! Ma come si fa a non capire che deturpando l’ambiente, abbandonando i nostri rifiuti in un paesaggio che merita di essere salvaguardato, non facciamo altro che danneggiare noi stessi? Ho lasciato la spiaggia del Poetto stasera con tanta rabbia e amarezza. I nostri figli meritano di crescere in un mondo migliore e solo noi, individualmente possiamo cambiare il corso degli eventi. Come? Facendo la raccolta differenziata, limitando l’uso della plastica, riducendo gli sprechi di risorse naturali, ma soprattutto responsabilizzando ed educando i giovani e gli adulti che non hanno ben chiaro questo concetto basilare. Purtroppo stavolta ho solo potuto segnalare l’accaduto alla polizia municipale che frustrata quanto me, ha detto essere comunque inerme davanti a questi scempi. Ripuliranno domani, ma non basta!

Lappello: “Bisogna puntare sull’educazione civica ed insegnare a tutti, piccoli e grandi, l’impatto che le loro azioni hanno su di NOI, sul nostro pianeta. In questo caso, i teppisti avevano già abbandonato la spiaggia lasciando lo schifo che potete vedere, altrimenti la lezione di educazione civica gliel’avrei fatta in loco. La natura è il dono più grande che abbiamo… SALVAGUARDIAMOLA!”

IL VIDEO