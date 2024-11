Cagliari, lite furibonda a testate e con un coltello sul bus: presi in via Roma e a Sant’Avendrace

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lite furibonda a testate e con un coltello a bordo di un autobus, in pieno centro a Cagliari. Alle 19 circa, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Roma, nei pressi della stazione ferroviaria, a seguito di una segnalazione riguardante una lite tra due individui, uno dei quali armato di coltello.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno identificato un uomo di 40 anni di nazionalità nigeriana, residente in provincia di Cagliari, che presentava una contusione allo zigomo. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure mediche. Successivamente, i militari hanno rintracciato il secondo individuo in viale Sant’Avendrace, identificandolo in un cuoco 37enne residente in provincia di Cagliari, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne, dopo essere salito a bordo dell’autobus, avrebbe iniziato a inveire senza motivo contro l’altro passeggero, colpendolo con una testata. Intervenuti i controllori, l’aggressore è stato allontanato dal mezzo. Poco dopo, l’uomo si sarebbe avvicinato nuovamente all’autobus, minacciando il passeggero con un coltello da cucina e una pietra attraverso le porte chiuse, per poi allontanarsi a piedi. Il 37enne è stato denunciato per minaccia aggravata.

I Carabinieri proseguono nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.