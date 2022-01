Paura a Su Siccu. Tanti cagliaritani che hanno approfittato della mattina soleggiata per la consueta passeggiata sul lungomare di viale Colombo si sono imbattuti in uno strano fenomeno: un liquido ha tinto l’acqua di verde fluorescente davanti a uno scarico, nella zona accanto all’istituto Alberti e hanno lanciato un allarme. Secondo alcune testimonianze potrebbe trattarsi di un segnalatore militare per dispersi in acqua.

Foto di Filippo Pau.