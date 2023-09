Cagliari, l’intervento al tunnel carpale salta all’ultimo: “Liquidata tra dolori atroci con un sms”

L’appuntamento fissato alla clinica Sant’Antonio di Cagliari? Saltato all’ultimo e comunicato con un semplice sms: “Gentile paziente, la Cdm Sant’Antonio comunica che l’appuntamento di domani per cause del medico non sarà possibile eseguirlo. La invitiamo a fissare un altro appuntamento chiamando il Cup, 070474747. Ci scusiamo”. È stata liquidata così Laura Cogoni, pensionata di Cagliari. L’intervento le era stato fissato a inizio luglio ed è saltato ad appena un giorno di distanza: “Ho dovuto prendere integratori per ammorbidire i tendini, ho fatto una lunga terapia e ora mi dicono con un messaggino che il medico non c’è e non posso essere operata. Devo chiamare al Cup e prendere un altro appuntamento. Ho la mano dolorante, mi sveglio ogni notte, ormai è diventata anche storta”, dice la donna, guardando quella mano e quel braccio destro che ormai sono diventati il triplo, come grandezza, rispetto all’arto sinistro. Contattare il Cup e sperare in un nuovo appuntamento a breve? Meglio farsi il segno della croce: “Però a pagamento mi opererebbero subito. Mi ero informata, in privato dovri pagare 150 euro ma non ne ho la possibilità perchè sono vedova e ho solo la reversibilità di mio marito”, confessa l’anziana. “Avevo provato con la cassa mutua, ma alla fine è sfumato tutto”.

E, quindi, è costretta a convivere tra paura e atroci dolori sino a chissà quando: “So già che non ci sono posti, non so come sia finita questa nostra sanità, sembra che ormai valgano solo favori e interessi. Per curarsi bisogna pagare”, ammette, “solo che io non posso permettermelo”.