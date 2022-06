Cagliari, l’Infortunistica Tossani è ormai una realtà ben consolidata

In mezzo la pandemia e tutte le criticità che ne sono scaturite, ma oggi l’azienda è diventata anche in Sardegna un porto sicuro dove le persone o le loro famiglie, vittime di un sinistro o un infortunio, possono approdare per ottenere giustizia. Nata nel 1952 dall’intuizione di Michele Tossani oggi è, infatti, la principale azienda in Italia e in Europa specializzata nel risarcimento del danno.

L’apertura di una nuova filiale o l’inserimento nel team di nuovi consulenti è il frutto di un preciso e meticoloso lavoro nella selezione dei collaboratori. E così è successo anche a Cagliari, dove l’Infortunistica Tossani è ormai una realtà ben consolidata.

La mission dell’azienda è proteggere e tutelare l’individuo e la sua famiglia, ponendo i diritti dell’essere umano alla base di tutto con il fine unico di ottenere il giusto ed equo risarcimento. Al primo posto c’è dunque l’assistito, i suoi diritti, le sue esigenze, i suoi stati d’animo, la sua famiglia. Lo Studio assiste i propri clienti a 360 gradi: dall’infortunio ai sinistri stradali anche mortali, da casi di malasanità fino ai danni alla persona. Nell’infortunistica Tossani chi è stato vittima di ingiustizie in ambito risarcitorio, troverà una squadra di professionisti qualificati che lo guiderà lungo tutto il percorso. All’assistito verrà fornito sostegno e consulenza continuativa, sarà l’azienda a occuparsi di eventuali spese legali e mediche. E in caso non si riesca ad ottenere il risarcimento, nessun compenso verrà richiesto al cliente.

Lo staff è composto da prestigiosi professionisti scelti fra i migliori del settore: avvocati, medici legali, medici specialisti, periti cinematici, strutture sanitarie private convenzionate, carrozzerie e agenzie funebri. Essere un professionista del Team Tossani comporta avere oltre che le capacità professionali nel proprio campo d’intervento anche la sensibilità di capire le difficoltà e i disagi che provano l’assistito e la famiglia in modo tale da rendere il percorso verso il risarcimento sereno, tranquillo e limpido.

La forza del metodo Tossani è ottenere il massimo risarcimento in minor tempo possibile.E per raggiungere l’obiettivo le due grandi aree aziendali, quella tecnico liquidativa e quella commerciale, lavorano in sincronia al fine di soddisfare le esigenze dei danneggiati e dei loro familiari.