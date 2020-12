Cagliari, letture nei caffè letterari: via a “Non restiamo spenti”

“Non restiamo spenti!” 21 Dicembre 2020 dalle ore 11 “Dei caffè letterari e dintorni. Accendiamo la lettura. Fiammelle di pagine nel buio”. Ecco gli esercizi commerciali che hanno aderito vorranno aderire all’iniziativa.

Il progetto, patrocinato dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cagliari, è nato su un’idea di Alessandro Sorcinelli e consiste nel dedicare una giornata, quella di lunedì 21 dicembre 2020 a partire dalle 11, alle letture dei testi e del materiale di chiunque voglia mettere a disposizione degli altri i propri elaborati. Una presenza sia fisica nei bar ed esercizi simili ma anche virtuale visto che l’intero progetto verrà condiviso attraverso tutta una serie di dirette Facebook dedicate. “Da assessore comunale ho il dovere di aiutare le attività produttive in ogni circostanza ed in particolare in questo momento di grande difficoltà”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Sorgia.

Evento condiviso

Adesioni pervenute