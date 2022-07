Cagliari, l’esercito dei malati senza sangue per le trasfusioni: “Non c’è solo il Covid, esistiamo anche noi”

L’emergenza sangue ritorna, anche a Cagliari, in un’estate torrida. E il fattore meteo, con picchi di quaranta gradi sino a pochi giorni fa pronti a tornare a picchiare duro su tutta la regione, non aiuta certo i talassemici, alla caccia di ogni singola e preziosissima goccia rossa, indispensabile per avere una vita quanto più serena possibile. C’è carenza di sacche, gruppi quali il B e lo zero positivo sono tra i più svantaggiati, e le telefonate di rinvii di trasfusioni, dal Microcitemico, continuano a fioccare. Un nuovo dramma, un nuovo caos nella sanità sarda sempre più malandata, che ritorna proprio mentre riprende vigore il Coronavirus. E loro, i talassemici sardi, non ci stanno. Matteo Pusceddu ha 43 ed è di Pirri, sino a qualche mese fa era il presidente della onlus Thalassazione: “Devo ricevere una trasfusione ogni 15-20 giorni, una settimana fa ho avuto a disposizione solo una sacca anzichè tre e sono dovuto ritornare, dopo giorni. La carenza di sangue è generalizzata, siamo in sofferenza da un anno e soprattutto in questo periodo”, racconta, “sta mancando molto. Ecco perchè non riesco ad avere la giusta quantità di sangue, sono costretto ad andare tante volte all’ospedale”. Il sangue nuovo, per lui, è vita con la V maiuscola: “Infatti ringrazio i donatori che permettono di affrontare la vita e di vivere. Il problema del sangue è complesso. In Sardegna non bastano le donazioni, dipendiamo dal sangue che arriva da altre regioni, ma a volte capita che sia carenza di sangue anche lì e non hanno eccedenze da inviarci. E, da anni, c’è una carenza di personale nel centro trasfusionale degli ospedali dell’Isola, incluso quello del Brotzu. Di sicuro”, conclude Pusceddu, “non c’è solo il Covid, esistiamo anche noi”.

Una visione che trova d’accordo, pienamente, anche l’avvocato cagliaritano 48enne Simone Vargiu, talassemico: “Il mio gruppo sanguigno è zero positivo. Dal Microcitemico sono stato avvisato la sera prima di non andare perchè non c’era disponibilità. E allora devo riandare a fare il prelievo per l’esame di compatibilità, perdendo tempo, senza scordarmi dei problemi di salute perchè andare avanti con una emoglobina che scende sempre di più non è simpatico”. Problemi che portano anche alla morte? “No, ma se uno scende sotto una certa soglia ha dei disagi e problemi cardiaci. C’è chi ha anche questi problemi”, osserva Vargiu. “Senza il sangue nuovo ne risento anche per quanto riguarda l’affaticamento. Sono monitorato dai medici del Microcitemico, le risposte sull’assenza del sangue? Mi viene detto che una parte è riservata per essere utilizzata in caso di incidenti stradali, oppure per altre emergenze. C’è una disfunzione all’interno del centro trasfusionale, non dialoga con il reparto, dal centro dicono che non hanno abbastanza personale. Un circolo virtuoso che poi si ripercuote su di noi, sulla nostra pelle. Certo, non c’è solo il Covid e la sanità deve capirlo. Ma la mal gestione del sangue ha poco a che fare con il virus, penso che tanta gente vada a donare ma che ci sia una disorganizzazione. E provo molto fastidio nel sapere che c’è una regressione di quasi 30 anni, con i bambini di oggi che rivivono le situazioni che ho vissuto io in tempi nei quali non si avevano le cure attuali. Pensavo che certe emergenze, ormai, fossero superate”.