Cagliari, l’elenco delle urgenze: “Cantieri da chiudere, il Puc e il nuovo stadio”

Di



Giuseppe Farris siede nei banchi dell’opposizione in Consiglio. Ieri prime scintille legate al caos per la scelta del centrosinistra del presidente del Consiglio: “Seduta sospesa per un’ora e cinquanta”. Il candidato a sindaco ci Civica 2024 pronto a portare in Aula i principali temi per il rilancio della città. VIDEO INTERVISTA